Минсельхоз предложил завозить трудовых мигрантов на чартерных поездах

Минсельхоз предложил завозить в Россию мигрантов для работы на агропромышленном комплексе на чартерных поездах. Такие меры могут быть востребованы производителями овощей и плодов, считают в ведомстве.

Разрешенные авиаперевозки не пользуются спросом у мигрантов из-за дороговизны перелетов. Минсельхоз совместно с РЖД рассматривает вариант доставки рабочих из соседних стран на чартерных поездах. Всего в 2021 году в АПК планировалось привлечь к сезонным работам 38,2 тысячи рабочих, пишет «Коммерсантъ».

Для участников ягодного рынка мера запоздала, но потребность в рабочей силе все еще испытывают производители овощей открытого грунта и садоводы.

В Татарстане трудовых мигрантов больше всего не хватает в строительной отрасли, промышленных предприятиях и в системе обслуживания населения, а также в сельском хозяйстве и домохозяйствах.



Ольга Плешкова