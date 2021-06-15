Названы сферы, где в Татарстане больше всего не хватает мигрантов
В Татарстане трудовых мигрантов больше всего не хватает в строительной отрасли, промышленных предприятиях и в системе обслуживания населения. Такие сферы назвала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова.
Старший научный сотрудник Центра демографических исследований НИУ ВШЭ Юлия Флоринская добавила к этому списку сельское хозяйство и домохозяйства.
«Сейчас сельскохозяйственный сезон — явно там не хватает. Наверняка не хватает в домохозяйствах. На дачах в больших городах было много работников. Статистика говорит, что на треть меньше трудовых мигрантов. Но ведь и занятость схлопнулась», — прокомментировала Флоринская.
Как в Татарстане обходятся без трудовых мигрантов и какими могут быть последствия, читайте в материале «Реального времени».
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