В Казани 19 июня организуют движение автобусов до городских кладбищ
В Казани в субботу, 19 июня, будут курсировать специальные автобусы до городских кладбищ, сообщает Комитет по транспорту.
Предусмотрены следующие маршруты:
- №201с «Проспект Победы — Самосыровское кладбище» (десять автобусов);
- №202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище» (десять автобусов);
- №204с «Ж.м.Дербышки — кладбище в ж.м.Дербышки» (один автобус);
- №205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище» (один автобус);
- №206с «КДК им.Ленина — кладбище в ж.м.Сухая Река» (три автобуса);
- №208с «Улица Гаврилова — кладбище в ж.м.Сухая Река» (семь автобусов);
- №209с «Площадь Вахитова — Татарское кладбище» (один автобус).
По утвержденным графиками движения на маршруты выйдут также автобусы:
- №23 «Улица Р.Яхина — ж.м. Мирный»;
- №56 «Улица Р.Яхина — ж.м. Петровский»;
- №2 «Метро «Аметьево» — ул.Привокзальная»;
- №46 «ЖК» Экопарк Дубрава» — Профилакторий»;
- №72 «Ул.Техническая — Профилакторий»;
- №84 «Ул.Халитова — Киндерское кладбище — ж.м.Чебакса» (два автобуса).
Доехать до Арского кладбища казанцы 19 июня смогут на троллейбусах №2, №3, №5 и №7.
Движение специальных автобусов до городских кладбищ в Казани организовывали и в прошлом месяце — 9 и 11 мая.
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