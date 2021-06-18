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В Казани 19 июня организуют движение автобусов до городских кладбищ

03:29, 18.06.2021
В Казани 19 июня организуют движение автобусов до городских кладбищ
Фото: Антон Журавлев (архив)

В Казани в субботу, 19 июня, будут курсировать специальные автобусы до городских кладбищ, сообщает Комитет по транспорту.

Предусмотрены следующие маршруты:

  • №201с «Проспект Победы — Самосыровское кладбище» (десять автобусов);
  • №202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище» (десять автобусов);
  • №204с «Ж.м.Дербышки — кладбище в ж.м.Дербышки» (один автобус);
  • №205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище» (один автобус);
  • №206с «КДК им.Ленина — кладбище в ж.м.Сухая Река» (три автобуса);
  • №208с «Улица Гаврилова — кладбище в ж.м.Сухая Река» (семь автобусов);
  • №209с «Площадь Вахитова — Татарское кладбище» (один автобус).

По утвержденным графиками движения на маршруты выйдут также автобусы:

  • №23 «Улица Р.Яхина — ж.м. Мирный»;
  • №56 «Улица Р.Яхина — ж.м. Петровский»;
  • №2 «Метро «Аметьево» — ул.Привокзальная»;
  • №46 «ЖК» Экопарк Дубрава» — Профилакторий»;
  • №72 «Ул.Техническая — Профилакторий»;
  • №84 «Ул.Халитова — Киндерское кладбище — ж.м.Чебакса» (два автобуса).

Доехать до Арского кладбища казанцы 19 июня смогут на троллейбусах №2, №3, №5 и №7.

Движение специальных автобусов до городских кладбищ в Казани организовывали и в прошлом месяце — 9 и 11 мая.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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