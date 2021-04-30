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В Казани 9 и 11 мая организуют автобусные маршруты к кладбищам

10:40, 30.04.2021
В Казани 9 и 11 мая организуют автобусные маршруты к кладбищам
Фото: kzn.ru

В Казани 9 и 11 мая организуют движение специальных автобусов до городских кладбищ. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Автобусы будут курсировать по маршрутам:

  • №201с «Пр. Победы — Самосыровское кладбище» (10 автобусов);
  • №202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище» (10 автобусов);
  • №204с «Ж.м. Дербышки — кладбище в ж.м. Дербышки» (один автобус);
  • №205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище» (один автобус);
  • №206с «КДК им. Ленина — кладбище в ж.м. Сухая Река» (3 автобуса);
  • №207с «Ул. Волгоградская — кладбище в ж.м. Сухая Река» (5 автобусов);
  • №208с «Ул. Гаврилова — кладбище в ж.м. Сухая Река» (7 автобусов);
  • №209с «Пл. Вахитова — Татарское кладбище» (один автобус).

На маршруты будут обеспечен выезд автобусов:

  • №23 «Ул. Р. Яхина — ж.м. Мирный»;
  • №56 «Ул. Р. Яхина — ж.м. Петровский»;
  • №2 «Ст.м. «Аметьево» — ул. Привокзальная»;
  • №46 «Ж.к. «Экопарк Дубрава» — Профилакторий»;
  • №72 «Ул. Техническая — Профилакторий»;
  • №84 «Ул. Халитова — Киндерское кладбище — ж.м.Чебакса» (2 единицы).

Также будет организована перевозка людей до Арского кладбища троллейбусными маршрутами №2, 3, 5 и 7.

Напомним, что 9 мая отмечается День памяти, а на 11 мая в этом году приходится родительский день — 9-й день после Пасхи.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт Казани в майские праздники будет работать по графикам выходного дня.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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