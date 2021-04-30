В Казани 9 и 11 мая организуют автобусные маршруты к кладбищам

В Казани 9 и 11 мая организуют движение специальных автобусов до городских кладбищ. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Автобусы будут курсировать по маршрутам:



№201с «Пр. Победы — Самосыровское кладбище» (10 автобусов);

№202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище» (10 автобусов);

№204с «Ж.м. Дербышки — кладбище в ж.м. Дербышки» (один автобус);

№205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище» (один автобус);

№206с «КДК им. Ленина — кладбище в ж.м. Сухая Река» (3 автобуса);

№207с «Ул. Волгоградская — кладбище в ж.м. Сухая Река» (5 автобусов);

№208с «Ул. Гаврилова — кладбище в ж.м. Сухая Река» (7 автобусов);

№209с «Пл. Вахитова — Татарское кладбище» (один автобус).

На маршруты будут обеспечен выезд автобусов:

№23 «Ул. Р. Яхина — ж.м. Мирный»;

№56 «Ул. Р. Яхина — ж.м. Петровский»;

№2 «Ст.м. «Аметьево» — ул. Привокзальная»;

№46 «Ж.к. «Экопарк Дубрава» — Профилакторий»;

№72 «Ул. Техническая — Профилакторий»;

№84 «Ул. Халитова — Киндерское кладбище — ж.м.Чебакса» (2 единицы).

Также будет организована перевозка людей до Арского кладбища троллейбусными маршрутами №2, 3, 5 и 7.

Напомним, что 9 мая отмечается День памяти, а на 11 мая в этом году приходится родительский день — 9-й день после Пасхи.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт Казани в майские праздники будет работать по графикам выходного дня.

Ольга Плешкова