В Татарстане интернет-магазин обязали доставить заказ после того, как он его самостоятельно отменил

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане компанию «МВМ» обязали доставить покупателю игровую приставку Microsoft1ТВ и игру Cuberpunk2077, после того, как она в одностороннем порядке отменила заказ, ссылаясь на «техническую ошибку при оформлении заказа и отсутствии товара». Сумма покупки составляла 47 590 рублей.

Житель Казани оформил и оплатил заказ 10 декабря 2020 года, после чего интернет-магазин уведомил, что товар доставят 12 декабря. Но в отделение почты он не поступил. Продавец уверял, что заказ обрабатывается, а спустя шесть дней сам отменил его, несмотря на то, что товар имелся в наличии.

Суд взыскал с «МВМ» в пользу покупателя 1 тыс. рублей в качестве компенсация морального вреда, 31 409 рублей неустойки и 7 тыс. рублей расходов на юруслуги. Интернет-магазин также оштрафовали на 5 тыс. рублей за неудовлетворение требований в добровольном порядке, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Татьяна Демина