В России могут создать единую национальную систему мониторинга цен

Комиссия Госсовета России по направлению «Промышленность» планирует разработать концепцию закона по ценообразованию и создать единую национальную систему мониторинга цен. Это связано с увеличением стоимости товаров первой необходимости и сырье для промпредприятий.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что власти страны должны проработать долгосрочные системные мероприятия по борьбе с ростом цены. Существующие меры неэффективны, так как носят локальный характер.

Рост цен на металл и стройматериалы негативно сказывается на развитии целых отраслей промышленности, отметил Дюмин. Есть угроза срыва реализации нацпроектов в части строительства и введения в эксплуатацию объектов, говорится в сообщении на сайте правительства Тульской области.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с отчетом о работе правительства за 2020 год. Он отметил, что результат сдерживания цен никого полностью не устраивает. Однако если бы правительство никак не отреагировало, то «обсуждать пришлось … взрывной, неконтролируемый рост цен».



Татьяна Демина