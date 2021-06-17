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Гол Поульсена в ворота Бельгии стал вторым по быстроте мячом в истории чемпионатов Европы

20:18, 17.06.2021
Гол Поульсена в ворота Бельгии стал вторым по быстроте мячом в истории чемпионатов Европы
Фото: vk.com/euro2020

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен стал автором первого мяча своей национальной команды на Евро-2020.

Он отправил мяч в ворота бельгийцев на 99-й секунде встречи. Этот показатель стал вторым результатом в истории чемпионатов Европы по быстроте забитого гола.

Фото: vk.com/euro2020

Отметим, что автором самого быстрого гола Евро остается экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко. На чемпионате Европы-2004 россиянин умудрился забить в ворота Греции уже на 66-й секунде игры.

Ранее в группе В Россия обыграла с минимальным счетом Финляндию. Подробнее о победе российских футболистов читайте в материале «Реального времени».

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