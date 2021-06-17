В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса
В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1944 и 1950 годов рождения.
Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.
Всего по состоянию на 17 июня в Татарстане зарегистрировано 523 случая смерти от COVID-19.
По последним данным, в России с начала пандемии от коронавируса умерли 127 992 человека. Самые свежие и актуальные новости о COVID-19 на утро 17 июня читайте в подборке «Реального времени».
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