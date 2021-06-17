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В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса

19:15, 17.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1944 и 1950 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 17 июня в Татарстане зарегистрировано 523 случая смерти от COVID-19.

По последним данным, в России с начала пандемии от коронавируса умерли 127 992 человека. Самые свежие и актуальные новости о COVID-19 на утро 17 июня читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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