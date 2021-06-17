Главное о коронавирусе на 17 июня: разрешения татарстанскому общепиту, обязательная вакцинация в Москве

Если выходные, то не «ковидные»



В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 17 июня в республике зарегистрировано 21 998 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 476 человек, в том числе 110 за минувшие сутки. Умер за весь период 521 человек.

В Казани 40% жителей не поддерживают идею введения новых выходных, как это сделали власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Поддерживают объявление нерабочих дней 26% казанцев. Не смогли однозначно оценить такую идею 34% опрошенных.

После вакцинации всех сотрудников девять заведений общественного питания могут работать в Татарстане после полуночи. На 11 июня было подано 14 заявок — из них девять организаций получили разрешение работать ночью. Пять заявок было из Зеленодольского отдела Роспотребнадзора и по одной из отделов Казани, Альметьевска, Бугульмы, Высокогорского района. Было отклонено пять заявок.

Фото: realnoevremya.ru

Главный врач инфекционной больницы Набережных Челнов Ришат Нугманов объяснил, чем грозит откладывание вакцинации от коронавируса. Он отметил, что осенью, в период вакцинации от гриппа, делать одновременно две прививки будет нельзя. Нугманов добавил, что у татарстанцев остался месяц, чтобы привиться. Затем «окно возможностей закроется».

По данным на среду, 16 июня, в Татарстане вакцину от коронавируса получили 433 950 человек. Из прошедших вакцинацию вторую прививку получили 302 658 человек.

В Татарстане подтвердилось три новых случая смерти от коронавируса: умерли женщина 1948 года рождения и двое мужчин 1937 и 1961 годов рождения.



Вакцинация обязательна, штрафы тоже

За последние сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса, выздоровели 11 205 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 264 047 человек, а выздоровевших — до 4 839 705 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 416 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 127 992 человека.



За последние сутки в России проведено более 351 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 588,3 тысячи человек.

В Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с пандемией в столице «продолжает развиваться драматически» — за сутки в Москве умерли больше 70 человек. До 1 июля в столице создадут систему, контролирующую процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением о введении обязательной вакцинации для сферы услуг.



Фото mos.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что обязательной вакцинации от коронавируса в столице подлежат более 2 млн человек. Она предположила, что некоторые работники уже «наверняка вакцинированы».

Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца. Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30—50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100—300 тысяч. В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300—500 тысяч рублей, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя — на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток. Контрольные мероприятия и проверки выполнения поручений главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля.

Источники в СМИ утверждают, что ввод обязательной вакцинации по всей России не планируется. Подобные решения будут приниматься точечно. Это зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.



Фото: Максим Платонов

В Москве ректоры вузов предложили пускать на занятия только привившихся студентов либо тех, у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Такие рекомендации выпустил Совет ректоров вузов Москвы и Московской области. Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме. По мнению совета, данные меры не нарушают прав студентов, так как вузы уже отработали технологии работы в дистанционном формате.



В Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию для части населения. Это коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров. Иммунизация стартует в понедельник.

Вариант введения обязательной вакцинации для некоторых сфер деятельности обсуждается и в Приморье по примеру других российских регионов, однако конкретных решений пока не принято.

Фото gazetacrimea.ru

Глава Управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская заявила, что необходимо ввести запрет работы общепита ночью, массовых мероприятий, выпускных вечеров и деятельности детских развлекательных центров. Она отметила, что с марта этого года заболеваемость COVID-19 значительно увеличилась.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве рассказал про возможное взаимное признание вакцин от коронавируса. Он отметил, что они с президентом США Джо Байденом обсуждали этот вопрос вскользь. Также он сказал, что Россия при прошлой американской администрации направила помощь для борьбы с COVID-19 и сейчас тоже готова к сотрудничеству с США в этом направлении.

Глава региона Рамзан Кадыров заявил, что население Чеченской Республики должно проявить сознательность и привиться от COVID-19, в противном случае власти прибегнут к жестким ограничительным мерам. По его словам, отказ от вакцинации может привести к «печальным последствиям». Кадыров уточнил, что в республике в настоящее время привито более 142 тысяч человек, развернут 41 специализированный пункт, где ежедневно принимают около 5 тысяч человек.

Фото vk.com/ramzan

Почти у половины добровольцев, получивших вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», через 9 месяцев не обнаружили антител к коронавирусу, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов. Он рассказал, что через 3 и 6 месяцев антитела фиксируются у всех привитых. Однако через девять месяцев больше чем у половины добровольцев наблюдается детектируемый уровень антител к вирусу.

Болельщики не смогут посетить гостевые матчи своих команд в еврокубках на квалификационных стадиях турниров. Такое решение принято на заседании исполкома УЕФА. В организации установили запрет на реализацию билетов болельщикам гостевой команды на матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Этот шаг обусловлен желанием снизить риск распространения коронавируса.



В России по состоянию на 16 июня произвели уже 3 177 180 доз отечественной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». В гражданский оборот введено уже 2 642 690 доз препарата.

Гонконг признал «Спутник V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 177 043 245 человек, 3 833 075 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 498 506). На второй строчке — Индия (29 700 313), на третьей — Бразилия (17 628 588), на четвертой — Франция (5 809 319), на пятой — Турция (5 348 249). Россия занимает шестое место (5 189 260, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (600 653). За ними следуют Бразилия (493 693), Индия (381 903), Мексика (230 624), Перу (189 261) и Великобритания (128 190).

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Китая возместить ущерб, который, по его мнению, китайская сторона нанесла Соединенным Штатам в результате пандемии COVID-19. Соответствующую компенсацию он оценил в $10 трлн.

Фото facebook.com/DonaldTrump

Индийские ученые из лаборатории стволовых клеток и нейродегенарации Школы естественных наук Бхаратидасана изучили связь потери обоняния у пациентов с коронавирусом и болезнью Паркинсона. На связь этих двух болезней указывает то, что в некоторых случаях у переболевших COVID-19 проявлялся синдром паркинсонизма. При нем замедленность и тремор, характерные для болезни Паркинсона, появляются из-за инфекции или травм.



В некоторых случаях потеря обоняния может быть связана с разрушением в мозгу инфицированных дофаминэнергических нейронов, которые секретируют дофамин, предположили исследователи. Его нехватка провоцирует двигательные нарушения и развитие болезни Паркинсона. При этом потеря нюха является важным симптомом этого недуга. Поэтому коронавирус может быть потенциальным фактором риска развития симптомов, связанных с паркинсонизмом. Однако научных оснований утверждать, что коронавирус является причиной развития паркинсонизма, пока нет.



В некоторых случаях потеря обоняния может быть связана с разрушением в мозгу инфицированных дофаминэнергических нейронов, которые секретируют дофамин, предположили исследователи. Его нехватка провоцирует двигательные нарушения и развитие болезни Паркинсона. При этом потеря нюха является важным симптомом этого недуга. Поэтому коронавирус может быть потенциальным фактором риска развития симптомов, связанных с паркинсонизмом. Однако научных оснований утверждать, что коронавирус является причиной развития паркинсонизма, пока нет. Ученые из Йельского университета (США) заявили, что вирус простуды запускает в организме заболевшего иммунный ответ, который позволяет избежать инфицирования коронавирусом. Провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить инфицирование COVID-19. К тому же, исследователи выяснили, что воздействие риновируса — наиболее частой причины простуды — тоже может защитить от COVID-19.

Фото rospotrebnadzor.ru

Промежуточный анализ вакцины против коронавируса от немецкой компании CureVac показал, что ее эффективность составляет 47%. Этот результат «не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха». Ранее CureVac заключила контракт на перспективные централизованные поставки вакцины в страны ЕС.

Правительство Гонконга официально включило «Спутник V» в список вакцин от COVID-19, признаваемых в этом специальном административном районе Китая. Для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом «Спутник V» при условии, что прошло 14 дней после инъекции ее второго компонента, обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения.

В Индии у перенесшего COVID-19 выявили грибковое заболевание «зеленая плесень», сообщают СМИ. Этот случай, возможно, является первым в стране. 34-летний мужчина проходил лечение в больнице последние полтора месяца, у него было поражено инфекцией 90% легких. Пациент вылечился от COVID-19, однако вскоре у него начались кровотечения из носа, поднялась температура. Врачи подозревали у него мукормикоз, или «черную плесень».



Маргарита Головатенко