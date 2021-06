Разработчики «Спутника V» анонсировали прививку против индийского штамма для других производителей

Разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» анонсировали препарат против индийского штамма. Соответствующая информация появилась на странице вакцины в Twitter.

«Команда «Спутник V» скоро предложит другим производителям вакцин бустерную прививку, адаптированную для работы против варианта коронавируса Delta, впервые обнаруженного в Индии», — отмечается в сообщении.

BREAKING: #SputnikV will soon offer a booster shot, adjusted to work against the Delta variant of coronavirus, first detected in India, to other vaccine manufacturers. Below are the highlights of Sputnik V’s pioneering role in developing vaccine cocktails.