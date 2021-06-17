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Разработчики «Спутника V» анонсировали прививку против индийского штамма для других производителей

19:14, 17.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Разработчики «Спутника V» анонсировали прививку против индийского штамма для других производителей
Фото: Максим Платонов

Разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» анонсировали препарат против индийского штамма. Соответствующая информация появилась на странице вакцины в Twitter.

«Команда «Спутник V» скоро предложит другим производителям вакцин бустерную прививку, адаптированную для работы против варианта коронавируса Delta, впервые обнаруженного в Индии», — отмечается в сообщении.

Эксперты считают, что июньский рост заболеваемости коронавирусом связан с проникновением в Россию индийского штамма COVID-19. По данным открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, в мае индийский штамм составлял 52% из всех полученных образцов, а уже в июне составил больше 90%.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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