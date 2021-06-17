На железнодорожной платформе Юдино вчера горела военная техника — пожар оперативно потушили

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В Казани на железнодорожной платформе Юдино загорелась военная техника. Кадры с места происшествия сегодня опубликовали очевидцы в соцсети.

Как сообщили позже в администрации Кировского и Московского районов Казани, возгорание произошло накануне, 16 июня. Власти заверили, что экстренные службы потушили пожар оперативно. Площадь горения составила 5 кв. метров.

На кадрах с места происшествия видно, что от горящей техники в воздух поднимается столб черного дыма. На заднем плане ходят люди, но никто не принимает никаких мер для тушения огня.

Огонь распространился на капот военной машины и брезент, который ее накрывает. По словам очевидца, никто не тушил пожар.



Скриншот/соцсети

«Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС России по Татарстану.

Татьяна Демина