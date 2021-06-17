УНИКС интересуется игроком «Фенербахче» Лоренцо Брауном
Атакующий защитник Лоренцо Браун входит в сферу интересов казанского УНИКСа.
На игрока также претендует сербская «Црвена Звезда», в составе которой американец уже выступал в сезоне-2019/20. Последний год баскетболист провел в турецком «Фенербахче», не предложившем продлить контракт по окончании сезона.
Напомним, ранее сообщалось об интересе УНИКСа к центровому «Маккаби» Отелло Хантеру.СпортБаскетбол
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