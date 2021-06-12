УНИКС заинтересован в подписании центрового «Маккаби» Отелло Хантера
Центровой «Маккаби» из Тель-Авива Отелло Хантер может перейти в казанский УНИКС. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По данным источника, казанцы намерены укрепить позицию центрового перед началом сезона в Евролиге. Контракт Хантера с «Маккаби» истекает летом нынешнего года и баскетболист рассматривает варианты дальнейшего трудоустройства.
В прошедшем сезоне в чемпионате Израиля 35-летний центровой набирал в среднем 9,7 очка и делал 4,9 блок-шота в среднем за игру.
Ранее Хантер успешно выступал в составе московского ЦСКА, вместе с которым впервые в карьере стал победителем Евролиги. Также у него есть опыт выступления за «Реал» и «Олимпиакос», а также в НБА за «Атланту».
Напомним, УНИКС в нынешнем сезоне Единой Лиги ВТБ занял второе место, уступив в финале ЦСКА. Кроме этого казанцы стали вторыми в Еврокубке и завоевали право выступить в Евролиге.СпортБаскетбол
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