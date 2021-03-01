В Сети обнаружили базу данных 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов

На теневых форумах появилась база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android. Это обнаружил «Коммерсант».

Утечка коснулась пользователей приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. В базе есть адреса электронной почты, пароли и логины пользователей, в том числе из России. Кроме того, в списке есть данные об устройствах пользователей VPN, в том числе серийные номера, типы телефонов и бренды.



Эксперты говорят, что полученные сведения мошенники могут использовать для фишинга и хакерских атак по типу «человек в середине», когда атакующий ставит вредоносные инструменты между жертвой и целевым ресурсом, перехватывая веб-сессии пользователя. Это ставит под угрозу конфиденциальные данные, которые передаются с устройств по Сети, в том числе пароли и CVV-коды банковских карт. Специалисты посоветовали пользователям таких сервисов ставить уникальные пароли, чтобы злоумышленники не смогли взломать их при помощи метода подбора.

VPN-приложения используются для того, чтобы подменять реальный IP-адрес для посещения заблокированных в своей стране веб-ресурсов и частично скрывать данные о собственных устройствах. SuperVPN входит в число самых популярных VPN для Android: число скачиваний приложения в Google Play превышает 100 млн. Число скачиваний GeckoVPN и ChatVPN составляет 10 млн и 50 тыс. соответственно.