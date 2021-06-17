Челнинец продал яхту за 850 тысяч евро и обратился в суд

Челнинец обратился в суд с иском о взыскании долга за проданную яхту. Стоимость сделки составила 850 тысяч евро, сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда.



Ответчик обязался оплачивать покупку яхты в рассрочку, перечисляя каждый месяц по 50 тысяч евро, но должным образом не исполнял эти обязательства. Так, сумма долга составила полмиллиона евро, и на нее были начислены проценты в размере 11,5 тысячи евро.

Суд изучил материалы дела и отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку истец не предоставил достаточных доказательств, подтверждающих право собственности на яхту. Вторая причина — у истца не было доказательств платежеспособности ответчика, что вызывает сомнение в реальности долгового обязательства. В этом случае возможны согласованные действия сторон на совершение незаконных финансовых операций.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане суд отказал колонии во взыскании с заключенного 60 тысяч рублей за его содержание.

Маргарита Головатенко