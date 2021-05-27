В Татарстане суд отказал колонии во взыскании с заключенного 60 тысяч рублей за его содержание

ФКУ «Исправительная колония №4» обратилась в суд с иском к ответчику К., чтобы взыскать с него средства за его содержание, сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда.



Администрация предлагала заключенному оплачиваемую работу, но он в присутствии членов административной комиссии отказался. Его признали злостным нарушителем порядка отбывания наказания и перевели в более строгие условия.

Истец попросил взыскать с ответчика 61 тысячу рублей для возмещения затрат на его содержание, поскольку он во время пребывания в колонии был обеспечен одеждой и обувью по сезону, питанием, вещевым довольствием, индивидуальными средствами гигиены, коммунально-бытовыми услугами. При этом от работы он не освобождался по болезни, не признан инвалидом, его возраст не превышает 60 лет.

Суд отказал в удовлетворении иска ссылаясь на отсутствие доказательств, которые бы подтверждали, что ответчику предлагалась работа и он уклонился от нее. Материалы дела подтверждают, что на лицевом счете нет достаточного количества средств на возмещение расходов на содержание. Так, возложение на него обязанностей о возмещении затрат противоречит положениям уголовно-исполнительного законодательства.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко