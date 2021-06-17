На ПАО «Казаньоргсинтез» провели учения по ликвидации возможных ЧС

Фото: Ринат Назметдинов

Взаимодействие персонала завода органических продуктов и технических газов ПАО «Казаньоргсинтез» отработали в ходе плановых учений по промышленной безопасности. Участники занятий — персонал завода и нештатные аварийно-спасательные формирования цеха, где проходили учения, пожарные подразделения части ФГБУ 5 ОФПС ГПС, территориальный отряд газоспасательной службы, сотрудники ЧОП «Кеннард» и медсанчасти. Всего было задействовано более 50 человек и 22 единицы специальной техники.

Легендой учений стал «теракт», в результате которого злоумышленник вывел из строя установку с обращением окиси этилена, что привело к утечке и испарению жидкого сырья. Группа ЧОП «Кеннард» оперативно задержала нарушителя, а на место ЧС выдвинулись и, согласно регламенту, четко разведали, обнаружили место утечки, локализовали его и минимизировали риски последствий. С места происшествия был эвакуирован и передан медикам условно пострадавший. НАСФ и газоспасатели собрали и отправили на утилизацию загрязненный грунт и отработанную смесь воды и пены.

Наблюдавшие за ходом ликвидации ЧС представители Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, члены исполнительной дирекции предприятия, входящие в КЧС и ПБ, руководители структурных подразделений ПАО «Казаньоргсинтез» дали высокую оценку четкости действий участников учений.