У 77% пожилых людей, которые привились «ЭпиВакКороной», выявили антитела
Антитела выявлены у 77% вакцинированных «ЭпиВакКороной» добровольцев старше 60 лет. Об этом сказал глава центра «Вектор» Ринат Максютов.
«В рамках уже исследований на добровольцах старше 60 лет вируснейтрализующие тела были выявлены у 77% добровольцев», — цитирует его «РИА Новости».
Также он рассказал, что у 23% остается третья линия защиты — клеточный иммунитет.
Также Максютов отметил, что почти у половины добровольцев, которым ввели вакцину «ЭпиВакКорона», не обнаружили антител к коронавирусу через девять месяцев после прививки.
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