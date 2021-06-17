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У 77% пожилых людей, которые привились «ЭпиВакКороной», выявили антитела

14:49, 17.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
У 77% пожилых людей, которые привились «ЭпиВакКороной», выявили антитела
Фото: Максим Платонов

Антитела выявлены у 77% вакцинированных «ЭпиВакКороной» добровольцев старше 60 лет. Об этом сказал глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

«В рамках уже исследований на добровольцах старше 60 лет вируснейтрализующие тела были выявлены у 77% добровольцев», — цитирует его «РИА Новости».

фото: Максим Платонов

Также он рассказал, что у 23% остается третья линия защиты — клеточный иммунитет.

Также Максютов отметил, что почти у половины добровольцев, которым ввели вакцину «ЭпиВакКорона», не обнаружили антител к коронавирусу через девять месяцев после прививки.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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