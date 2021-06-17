Музей поискового отряда «Нефтехимик» стал победителем Всероссийского конкурса

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Музей «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик», принявший участие в V Всероссийском конкурсе музейной и выставочной деятельности поисковых отрядов России, занял первое место в номинации «Лучший экскурсовод».

Конкурс, организованный по инициативе Общероссийского движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», стартовал в апреле 2021 года и проходил в два этапа. На звание лучших претендовали 153 музея поисковых отрядов. На первом этапе нужно было в срок с 1 по 30 апреля представить в оргкомитет заявки и конкурсные материалы. На втором этапе, который проходил с 1 мая по 30 июня, рассматривались эти заявки и конкурсные материалы, определялись победители.

Конкурс проводился по четырем номинациям. В трех из них со своими конкурсными материалами заявился музей «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик».

Так, в номинации «Поисковый музей» поисковики рассказали о деятельности музея, предоставив пакет соответствующих документов и фотоматериалы.

В номинации «Музей одного экспоната» была представлена история обнаружения ордена Красной Звезды, принадлежавшего командиру танка Василию Першину и найденного во время одной из поисковых экспедиций.

В номинации «Лучший экскурсовод» отряд презентовал видеоэкскурсию по музею «Боевой Славы», за что удостоился первого места.

Музей «Боевой Славы» открылся в июне 2020 года. Хранилище уникальных находок было создано по инициативе командира отряда Ольги Ланцовой и при поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим». Под музей приспособили неиспользуемые объекты, в которых провели перепланировку и капитальный ремонт. Сейчас здесь располагаются залы, посвященные началу Великой Отечественной войны, с военной экспозицией, а также учебный зал для занятий поисковиков.

Большая часть представленных в музее экспонатов — подлинные уникальные предметы, которые обнаружили бойцы отряда «Нефтехимик» во время поисковых экспедиций на местах ожесточенных сражений.

Также участники отряда ведут большую патриотическую работу — проводят экскурсии для учащихся образовательных учреждений, представителей общественных организаций и всех желающих, рассказывают им о поисковом движении и малоизвестных исторических фактах Великой Отечественной войны.

Партнерский материал