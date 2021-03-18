В Казани демонтируют еще 16 незаконных торговых объектов

В Казани демонтируют еще 16 торговых объектов, установленных незаконно. Такое распоряжение опубликовано в сборнике документов на сайте городской мэрии.



Так, демонтируют торговые павильоны на улицах Клары Цеткин, Бурхана Шахиди, Даурской, Карбышева, Адоратского, Гаврилова и Шоссейной. Среди подлежащих демонтажу автофургонов — расположенные на улицах Айдарова, Карбышева, Зорге и Сибирском тракте. Еще на улице Николая Ершова демонтируют киоск по ремонту обуви.

Фото: wikimedia.org

В конце 2020 года в Казани сообщалось о демонтаже 41 торгового объекта и павильона, а в феврале 2021-го казанские полицейские помогли снести торговые объекты, которые принадлежали одному из преступных формирований города.

Маргарита Головатенко