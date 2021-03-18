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В Казани демонтируют еще 16 незаконных торговых объектов

10:03, 18.03.2021
В Казани демонтируют еще 16 незаконных торговых объектов
Фото: wikimedia.org

В Казани демонтируют еще 16 торговых объектов, установленных незаконно. Такое распоряжение опубликовано в сборнике документов на сайте городской мэрии.

Так, демонтируют торговые павильоны на улицах Клары Цеткин, Бурхана Шахиди, Даурской, Карбышева, Адоратского, Гаврилова и Шоссейной. Среди подлежащих демонтажу автофургонов — расположенные на улицах Айдарова, Карбышева, Зорге и Сибирском тракте. Еще на улице Николая Ершова демонтируют киоск по ремонту обуви.

Фото: wikimedia.org

В конце 2020 года в Казани сообщалось о демонтаже 41 торгового объекта и павильона, а в феврале 2021-го казанские полицейские помогли снести торговые объекты, которые принадлежали одному из преступных формирований города.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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