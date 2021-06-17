В Казани снова планируют провести мусульманский забег Alga Trail

В Казани снова планируют провести мусульманский забег Alga Trail, организованный в честь 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Спортивное событие запланировали на 20 июня в 9.00 на территории озера «Лебяжье».



Принять участие в забеге может любой желающий в возрасте от 5 лет и старше. Организаторы подготовили несколько дистанций в зависимости от возраста участников: для детей — 500 метров, для подростков — 2 км. Самые длинные расстояния предусмотрены для взрослых — 5 и 10 км.

Забег Alga Trail должен был состояться в мае, однако был отменен из-за погодных условий: в день проведения забега пошел дождь. Принять участие в забеге пообещал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.



Ольга Плешкова