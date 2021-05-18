В Казани пройдет первый мусульманский забег Alga Trail

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани пройдет первый мусульманский забег Alga Trail, организованный Духовным управлением мусульман РТ. В мероприятии могут принять участие дети, подростки и взрослые.

Организаторы подготовили несколько дистанций в зависимости от возраста бегунов: для детей — 500 метров, для подростков — 2 км. Самые длинные расстояния предусмотрены для взрослых — 5 и 10 км.

Забег состоится 22 мая, в 9.00, на Лебяжьем озере. В 8.00 начнется регистрация участников мероприятия.

Для детей организаторы подготовили подвижные игры, эстафеты и викторины. Участники и гости забега могут также принять участие в пикнике у озера.

Для участия в забеге необходимо заранее зарегистрироваться, обратили внимание в ДУМ Татарстана.



В начале мая в Казани прошел Казанский марафон. В этом году на него зарегистрировались около 14 тысяч бегунов. Подробнее о том, как проходил забег, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина