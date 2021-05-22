В Казани отменили мусульманский забег Alga Trail
Забег Alga Trail отменили из-за дождя. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.
Организаторы извинились перед участниками и пообещали провести забег в другой день.
«В связи с погодными условиями забег, запланированный на 22 мая на территории озера Лебяжье города Казани, отменяется. О новой дате проведения спортивного мероприятия сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдет первый мусульманский забег Alga Trail, организованный Духовным управлением мусульман РТ. В мероприятии могут принять участие дети, подростки и взрослые. В массовом забеге должен был участвовать и муфтий Татарстана.
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