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В Казани отменили мусульманский забег Alga Trail

08:03, 22.05.2021 2
В Казани отменили мусульманский забег Alga Trail
Фото: Олег Тихонов (архив)

Забег Alga Trail отменили из-за дождя. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.

Организаторы извинились перед участниками и пообещали провести забег в другой день.

«В связи с погодными условиями забег, запланированный на 22 мая на территории озера Лебяжье города Казани, отменяется. О новой дате проведения спортивного мероприятия сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдет первый мусульманский забег Alga Trail, организованный Духовным управлением мусульман РТ. В мероприятии могут принять участие дети, подростки и взрослые. В массовом забеге должен был участвовать и муфтий Татарстана.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 май
    эх, погода не подвластна Всевышнему.
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  • Анонимно 22 май
    Забег мусульманский, а название частично на татарском
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