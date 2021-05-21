Муфтий Татарстана поучаствует в массовом забеге Alga Trail
Муфтий Татарстана примет участие в массовом забеге Alga Trail, организованном Духовным управлением мусульман РТ. Он состоится 22 мая на территории озера «Лебяжье».
Камиль хазрат Самигуллин присоединится к массовому забегу с ученым секретарем Совета улемов ДУМ РТ Рустемом хазратом Нургалиевым. Они пробегут одну из дистанций.
Всего на мероприятие зарегистрировались более 200 человек, среди которых мусульмане из разных мухтасибатов Татарстана и гости из других городов России.
В Alga Trail предусмотрены дистанции для различных возрастов:
- Для детей от 5 до 8 лет дистанция составит 500 метров. Участие бесплатное.
- Для подростков от 9 до 15 лет — 2 км. Стоимость участия — 200 рублей.
- Для мужчин и женщин старше (16+) предусмотрены дистанции в 10 км и 5 км. Стоимость участия — 200 рублей.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдет первый мусульманский забег Alga Trail, организованный Духовным управлением мусульман РТ. В мероприятии могут принять участие дети, подростки и взрослые.
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