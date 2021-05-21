Муфтий Татарстана поучаствует в массовом забеге Alga Trail

Муфтий Татарстана примет участие в массовом забеге Alga Trail, организованном Духовным управлением мусульман РТ. Он состоится 22 мая на территории озера «Лебяжье».



Камиль хазрат Самигуллин присоединится к массовому забегу с ученым секретарем Совета улемов ДУМ РТ Рустемом хазратом Нургалиевым. Они пробегут одну из дистанций.

Всего на мероприятие зарегистрировались более 200 человек, среди которых мусульмане из разных мухтасибатов Татарстана и гости из других городов России.

В Alga Trail предусмотрены дистанции для различных возрастов:

Для детей от 5 до 8 лет дистанция составит 500 метров. Участие бесплатное.

Для подростков от 9 до 15 лет — 2 км. Стоимость участия — 200 рублей.

Для мужчин и женщин старше (16+) предусмотрены дистанции в 10 км и 5 км. Стоимость участия — 200 рублей.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдет первый мусульманский забег Alga Trail, организованный Духовным управлением мусульман РТ. В мероприятии могут принять участие дети, подростки и взрослые.

Ольга Плешкова