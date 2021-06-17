В России за сутки выявили 14 057 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 14 057 новых случаев коронавируса. Число заболевших в России выросло до 5 264 047.
Полностью выздоровели за сутки 11 205 человек. Всего в России переболели 4 839 705 человек.
Зафиксировано 416 летальных исходов. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 127 992 россиян.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
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