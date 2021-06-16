В Татарстане привлекли к ответственности женщину, перевозившую пассажиров вне кабины авто

Фото: соцсети

ГИБДД Татарстана привлекла к административной ответственности жительницу Челнов 1970 года рождения за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, перевозку людей вне кабины и перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.



Правонарушение сотрудники ГИБДД обнаружили при мониторинге фотографий в соцсетях. На них было видно, как автомобиль Chrysler ехал по улицам Челнов, а пассажиры находились вне кабины.

С женщиной водителем провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения ПДД. Она признала свою вину. Сумма всех штрафов составила 2 800 рублей.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану с помощью аэростата Росгвардии пресекла 12 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения. Два рейда были проведены на участке трассы М-7 «Волга» с 1 000 по 1 011 км, на котором проводится ремонт. В этом году там произошло 25 ДТП, в результате которых 2 человека погибло и 5 пострадало.

Маргарита Головатенко