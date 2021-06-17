Главврач инфекционной больницы Челнов объяснил, чем грозит откладывание вакцинации

Главный врач инфекционной больницы Набережных Челнов Ришат Нугманов объяснил, чем грозит откладывание вакцинации от коронавируса. Он отметил, что осенью, в период вакцинации от гриппа, делать одновременно две прививки будет нельзя.

«Вирусный иммунитет со временем уходит. Для того чтобы поддерживать иммунитет в норме, нужна прививка. Это как ежегодная прививка от гриппа», – пояснил Ришат Нугманов.

Нугманов добавил, что у татарстанцев остался месяц, чтобы привиться. Затем «окно возможностей закроется».



В Татарстане привились от коронавируса уже более 400 тысяч человек.

Ольга Плешкова