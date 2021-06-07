Объем работ по программе «Наш двор» в Казани выполнен почти на четверть

На 23% от запланированного на этот год реализована в Казани республиканская программа «Наш двор». Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

В этом году на ремонт дворовых территорий Казань получила 2,3 млрд рублей: на эти средства подрядные организации намерены провести благоустройство 408 площадок, где площадь асфальтного и бетонного покрытия составит свыше 500 тыс. кв. метров. Будут отремонтированы не только тротуары и расширят проезды, но и установят новые уличные светильники, детские игровые площадки, скамейки и урны.

На сегодняшний день дорожные работы завершены в 19 дворах, процесс благоустройства идет в 130 дворах, сообщил Куляжев. Также он отметил, что, согласно данным индикатора, который отражает удовлетворенность жителей города программой «Наш двор» и замеряет количество положительных и отрицательных отзывов, показатель довольных казанцев составляет 85% при целевом показателе программы в 80%.