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Объем работ по программе «Наш двор» в Казани выполнен почти на четверть

13:46, 07.06.2021 2
Объем работ по программе «Наш двор» в Казани выполнен почти на четверть
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На 23% от запланированного на этот год реализована в Казани республиканская программа «Наш двор». Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

В этом году на ремонт дворовых территорий Казань получила 2,3 млрд рублей: на эти средства подрядные организации намерены провести благоустройство 408 площадок, где площадь асфальтного и бетонного покрытия составит свыше 500 тыс. кв. метров. Будут отремонтированы не только тротуары и расширят проезды, но и установят новые уличные светильники, детские игровые площадки, скамейки и урны.

На сегодняшний день дорожные работы завершены в 19 дворах, процесс благоустройства идет в 130 дворах, сообщил Куляжев. Также он отметил, что, согласно данным индикатора, который отражает удовлетворенность жителей города программой «Наш двор» и замеряет количество положительных и отрицательных отзывов, показатель довольных казанцев составляет 85% при целевом показателе программы в 80%.

ОбществоИнфраструктура Татарстан Город КазаньКуляжев Игорь Владимирович
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:10
    у нас тоже ремонт идет. в основном везде недовольство нехваткой парковочных мест и песком на детской площадке.
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  • Анонимно 17:40
    А меня хотят сделать крайним, поскольку написал,что управляющая компания Уютный дом сорвала созванное ею же собрание на 10 МКД для вхождения в программу Наш двор, она просто не начала собрание. Оно не состоялось. Значит в 6 домах тем гюне менее проводить ремонт дворов можно, а в остальных четырех дворах нельзя. Странно это получается.
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