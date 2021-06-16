В некоторых поселениях Татарстана сегодня выпал град — фото
Сегодня на отдельных территориях Татарстана выпал град. Твердые осадки сегодня зафиксировали в поселках Камский и Рыбная Слобода, сообщили «Реальному времени» читатели.
Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня в отдельных районах республики местами возможен град.
По прогнозам Гидрометцентра РТ, завтра в Татарстане также может выпасть град.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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