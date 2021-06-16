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В некоторых поселениях Татарстана сегодня выпал град — фото

21:59, 16.06.2021
В некоторых поселениях Татарстана сегодня выпал град — фото
Фото: читателя

Сегодня на отдельных территориях Татарстана выпал град. Твердые осадки сегодня зафиксировали в поселках Камский и Рыбная Слобода, сообщили «Реальному времени» читатели.

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня в отдельных районах республики местами возможен град.

Фото читателя

По прогнозам Гидрометцентра РТ, завтра в Татарстане также может выпасть град.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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