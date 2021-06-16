Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов, дожди и грозы

В среду, 16 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют дожди, локально сильные. В отдельных районах республики гроза, местами град.



Ветер юго-восточный, южный умеренный. При грозе порывы могут достигать до 15—20 м/с, днем локально до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +27..+32 градуса. В Казани синоптики прогнозируют от +30 до +32 градусов, в Набережных Челнах — от +27°С до +31°С.



Как рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, погода на протяжении трех летних месяцев на территории Татарстана ожидается в пределах нормы — и температура, и осадки.



Татьяна Демина