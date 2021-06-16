Косачев: доверие между Россией и США после встречи их президентов можно считать «в чем-то восстановившимся»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что доверие между Россией и США после встречи их президентов в Женеве можно считать «в чем-то восстановившимся».

Если нет доверия на 100%, то и консультации по определению не нужны, обратил внимание он, добавив, что они «оказались нужны обеим сторонам».

«То, что уже прозвучало, для меня достаточно, чтобы считать встречу результативной», — цитирует ТАСС Косачева.

В Женеве после переговоров российского и американского лидеров прошла пресс-конференция Путина, на которой он сообщил, что встреча с Байденом прошла успешно и стороны договорились вернуть послов, а сроки выполнения договоренности — технический вопрос. Он также отметил, что в отношениях России и США не может быть «семейного доверия», но, по его словам, его «зарницы» все же промелькнули.

Фото: kremlin.ru

Перед пресс-конференцией у Путина и Байдена прошли переговоры в расширенном составе, которые закончились в 18.05 по мск (17.05 по времени Женевы). Путин и Байден также провели встречу в узком составе. Она продлились почти 2 часа.



Татьяна Демина