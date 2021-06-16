Путин: в отношениях России и США не может быть «семейного доверия»

На пресс-конференции в Женеве президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношениях России и США не может быть «семейного доверия». Однако, по его словам, его «зарницы» все же промелькнули.

Путин обратил внимание, что у него не было и не может быть никаких иллюзий относительно российско-американских отношений. По его словам, в США есть и противники, и сторонники развития отношений с Россией и поэтому сложно сказать, какие силы возобладают.

Российский лидер также заявил, что Москва ведет себя адекватно и никакой непредсказуемости во внешней политике России нет.

На пресс-конференции Путин также рассказал, что США объявили Россию противником и врагом еще в 2017-м. По его словам, американские власти поддерживают политические российские организации, цель которых состоит в сдерживании России.



Пресс-конференция Путина прошла после встречи с президентом США Джо Байденом в расширенном составе. Переговоры закончились в 18.05 по мск (17.05 по времени Женевы). Путин и Байден также провели переговоры в узком составе. Они продлились почти 2 часа.

Татьяна Демина