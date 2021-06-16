Путин объяснил резкие заявления Байдена

В Женеве после переговоров российского и американского лидеров проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Он объяснил резкие заявления Байдена, которые были сделаны ранее.

«Он после этого позвонил, он объяснился, меня это устроило, он предложил встретиться, мы встретились, он человек очень опытный, мы с ним с глазу на глаз говорили 2 часа, не со всеми лидерами так я говорил», — сказал Путин.

Напомним, президент США Джо Байден во время телеинтервью дал положительный ответ на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Он добавил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. В ответ на это Путин заявил, что «кто как обзывается, тот так и называется».



Алексей Нечаев