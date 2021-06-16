У госслужащих в семи районах Татарстана нашли иностранные активы

В этом году сотрудники Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики выявили информацию о госслужащих не менее чем в семи районах, у которых есть иностранные финансовые инструменты.



Такие чиновники обнаружены в Агрызском, Арском, Балтасинском, Дрожжановском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Чистопольском районах, рассказал главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Рушан Гарифуллин. Речь идет о владении акциями, инвестиционными паями, депозитарными расписками, облигациями зарубежных компаний. Назвал он и страны, в которых расположены эти компании — США, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Кипр, Израиль.

Речь идет о различных суммах — Гарифуллин в качестве примера привел случаи владения и активом на сумму, эквивалентную 46 тыс. рублей (в Арском районе), и на сумму в 7 млн рублей (Нижнекамский район). «Важна не сумма, а сам факт нарушения, несоблюдения запретов», — добавил Гарифуллин.

Также он рассказал о неком чиновнике из Набережных Челнов, у которого нашли банковский счет в Испании. Гарифуллин подчеркнул, что такие активы чиновник мог получить, например, в наследство — тогда он должен в течение 6 месяцев избавиться от этих активов.

Напомним, в Татарстане только один претендент на госдолжность заявил о наличии криптовалюты.