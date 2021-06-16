В Татарстане только один претендент на госдолжность заявил о наличии криптовалюты

В Татарстане из числа претендующих на госдолжности лиц только один претендент направил уведомление о наличии цифровых активов. Он претендует на должность в Департаменте казначейства Минфина РТ, конкурсные процедуры на эту должность еще не завершены, рассказал журналистам главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской.



В промежуток с 1 января по 30 июня лица, которые претендуют на должности госслужбы, обязаны представлять уведомления о наличии у них цифровых активов, в том числе криптовалют. Действующие госслужащие должны будут уведомлять об имеющихся цифровых активах после 1 июля.

В начале июня президент Татарстана Рустам Минниханов обязал чиновников отчитаться о владении цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой.