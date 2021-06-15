Новости общества

17:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане временно закрыли участок дороги Набережные Челны — Сарманово

17:01, 15.06.2021
В Татарстане временно закрыли участок дороги Набережные Челны — Сарманово
Фото: kzn.ru

С 15 июня по 29 сентября временно закрыли для движения транспорта участок дороги Набережные Челны — Сарманово от 29,6 км до 33,4 км. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

На этом участке запланирована реконструкция дороги. Водители могут совершить объезд по автодорогам регионального значения Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак, Набережные Челны — Сарманово — Казаклар — Тлянче-Тамак.

На путепроводе транспортной развязки на 20-м км автодороги Казань — Оренбург в Татарстане ограничили проезд большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также