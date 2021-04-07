Минэкономразвития и ФНС одобрили идею отмены НДС для сферы общепита

Фото: Максим Платонов (архив)

Минэкономразвития РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержали идею об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для сферы общественного питания. По словам общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова, стартовали финальные переговоры с Министерством финансов РФ.

«У нас получилось нарисовать схему, что при обелении ресторанного рынка налоговые сборы вырастут в несколько раз», — заявил Миронов.

Он также добавил, что вместе с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой планируется предложить правительству столицы предоставить рестораторам по примеру Санкт-Петербурга возможность не разбирать летние веранды после окончания сезона.

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе пресс-служба Минеевой сообщала, что идею полной отмены НДС либо его снижения с 20% до 10% поддержали власти Москвы, пишет ТАСС.

Напомним, в Татарстане продолжают действовать «ковидные» ограничения для работы заведений общепита. Управление Роспотребнадзора по РТ пока не рекомендует снимать их.



Татьяна Демина