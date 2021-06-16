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Экс-глава VAR в России Калошин выведен из состава судейского комитета РФС

09:47, 16.06.2021
Экс-глава VAR в России Калошин выведен из состава судейского комитета РФС
Фото: rfs.ru

Бывший глава проекта VAR в России Леонид Калошин больше не входит в состав судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение принято в бюро исполкома РФС, заседание которого состоялось во вторник.

Калошин возглавлял проект VAR в России с момента его запуска с 2017 года. На прошлой неделе его контракт с РФС не был продлен. На его место назначен Кирилл Верхолетов, он же заменит Калошина в судейском комитете. Также в состав комитета включен Иванов.

Калошин также отвечал за подготовку судей по работе с VAR и проведение программы «Таланты и наставники» академии РФС.

Напомним, ранее РПЛ опубликовала календарь на сезон-2021/22.

СпортФутбол
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