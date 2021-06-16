В Казани еще один жилой комплекс сдали без обещанной инфраструктуры

Еще один жилой микрорайон Казани растет без необходимых объектов социальной инфраструктуры. После сдачи первой очереди ЖК «Беседа», построенного вдоль дороги в Дербышки — в Солдатском лесу, а это более 700 квартир, оказалось, что дети новоселов остались без обещанного детсада.

В исполкоме родителям на коллективное обращение ответили, что проект детского сада «будет рассмотрен при формировании программы строительства дошкольных учреждений образования на последующие годы при выделении соответствующего финансирования». Этот ответ родителей не обнадежил, а насторожил, ведь обычно выражение «при выделении соответствующего финансирования» означает, что денег на детсад нет, и когда они появятся — неизвестно.

В районном отделе образования уточнили, что проект был включен в национальный проект «Демография» и планировался к финансированию. Однако из-за пандемии строительство детского сада не начато. Строительство отложили из-за дефицита бюджета.

Как планы строительства детского учреждения подкосила пандемия, куда делись деньги нацпроекта «Демография» под эти цели и почему родителей не устраивает предложенная районными властями альтернатива — подробности в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова