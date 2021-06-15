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Синоптики предупредили о сильном ветре и грозе завтра

15:27, 15.06.2021
Синоптики предупредили о сильном ветре и грозе завтра
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане завтра, 16 июня, ожидаются сильный ветер и гроза. Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях объявило ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Так, в среду на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, локально сильный дождь, град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, днем локально град.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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