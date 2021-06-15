В Иннополисе дали старт строительству нового жилого микрорайона «Ю-1» — видео

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В Иннополисе дали старт строительству нового жилого микрорайона «Ю-1». В церемонии закладки первого символического камня в его основание приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор компании «Иннополис 2024» Николай Никифоров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



«Сегодня Иннополис — это проект не только Татарстана, а проект всей нашей страны. Здесь многое делается и в плане инфраструктуры, и в плане научно-образовательного сектора — это вкупе дает очень хорошую синергию для развития», — заявил Минниханов.

Уже завтра рабочие приступят к строительным работам. Планируется, что первые жильцы нового микрорайона смогут заселиться в свои дома уже в конце следующего года.

По итогам завершения проекта «Ю-1» населения Иннополиса может увеличиться с 5,5 тысяч до 25-30 тысяч человек. «Мы верим в то, что он будет построен быстро, качественно и тысячи семей обретут здесь свой дом», — заявил Никифоров.

В новом микрорайоне построят более 250 тыс. кв. метров жилья (3 тыс. квартир среднеэтажной застройки), 55 арендных домов комфорт-класса с земельными участками и коливинг на 975 жилых ячеек.

Напомним, что 9 июня Иннополис отметил свой шестой день рождения.

Татьяна Демина