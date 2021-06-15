Пенсионный фонд планирует перечислять пенсию на счет пенсионера в банке

Пенсионный фонд России планирует перечислять пенсию на счет пенсионера в банке, если тот не забрал ее на почте или иной организации, осуществляющей ее доставку. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сумма пенсии перечисляется территориальным органом ПФР на счет ее получателя, открытый в выбранном им банке не позднее чем через три рабочих дня со дня получения информации о доставленных и не доставленных в текущем месяце пенсиях от организации, осуществляющей доставку выплаты, говорится в тексте документа.

Напомним, в России самые большие пенсии положены государственным гражданским служащим. В среднем на 1 января размер пенсии госслужащих составил 22 792 рубля. Средний размер пенсии в целом составил 15 744 рубля, а средний размер пенсии по старости — 16 790 рублей.



Татьяна Демина