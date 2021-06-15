США и ЕС запустят формат консультаций для координации политики в отношении России

ЕС и США договорились запустить формат консультаций для координации своей политики в отношении РФ, сообщает ТАСС.

Также они договорились координировать свои действия в отношениях с Китаем. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС — США.

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«Мы намерены тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру вопросов в рамках наших соответствующих многогранных подходов к Китаю, которые включают элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества», — написано в нем.

Недавно пресс-секретарь посольства КНР в Великобритании заявил, что времена, когда мировые решения принимались несколькими государствами, остались в прошлом.

«Мы считаем, что страны, крупные и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные, равны, и глобальные вопросы должны решаться путем консультаций, в которых участвуют все страны. Времена, когда мировые решения принимались группой стран, давно позади», — говорится в заявлении пресс-секретаря, опубликованном на сайте посольства.

