В Пекине отреагировали на стремление G7 противостоять влиянию Китая

Пресс-секретарь посольства КНР в Великобритании заявил, что времена, когда мировые решения принимались несколькими государствами, остались в прошлом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы считаем, что страны, крупные и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные, равны, и глобальные вопросы должны решаться путем консультаций, в которых участвуют все страны. Времена, когда мировые решения принимались группой стран, давно позади», — говорится в заявлении пресс-секретаря, опубликованном на сайте посольства.

С 11 по 13 июня проходил саммит стран G7. Это первая очная встреча лидеров «семерки» за два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Алексей Нечаев