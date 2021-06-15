Челнинский «КАМАЗ» вернулся в ФНЛ спустя пять лет

В последнем туре чемпионата ПФЛ челнинский «КАМАЗ» одержал победу (5:1) в гостях у самарских «Крыльев Советов — 2». Таким образом, татарстанский клуб вернул себе место в чемпионате Футбольной национальной лиги, где выступит в следующем сезоне.

Повышению в классе способствовала сенсационная ничья в Тюмени, где главный конкурент челнинцев за первую строчку «Тюмень» не смогла обыграть «Ладу» из Димитровграда — 2:2.

Ранее «КАМАЗ» мог самостоятельно решать вопрос повышения в классе, но разгромно уступил в предыдущем туре в Ульяновске местной «Волге» (0:4). После этого его в турнирной таблице обошла тюменская команда, разгромившая в Жигулевске «Ладу-Тольятти» — 8:0. В итоге перед последним туром «Тюмень» опережала «КАМАЗ» на 1 очко плюс повела в счете в домашнем матче с «Ладой» из Димитровграда — 2:0.

После первого тайма «КАМАЗ» вел в счете 3:0. В параллельном матче, проходившем в Тюмени, Димитровград сначала сократил разрыв в счете — 1:2, а, уже играя в меньшинстве, на 88-й минуте сравнял — 2:2. Челнинцы в свою очередь забили еще два мяча — 5:1, и набрали 64 очка, опередив «Тюмень» на 1 очко.

«КАМАЗ» возвращается в ФНЛ спустя пять лет. Последний раз челнинская команда выступала в Первом дивизионе в сезоне 2015/2016.