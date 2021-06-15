Глава Минэкологии РТ: одним из факторов загрязнения водных объектов являются диффузные стоки

Фото: пресс-служба президента РТ

Прошло заседание Кабмина РТ. С основным докладом «Об экологическом состоянии малых рек и водоемов Республики Татарстан» выступил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Глава Минэкологии РТ отметил, что одним из факторов загрязнения водных объектов являются диффузные стоки. Отмечается, что животноводческие стоки оказывают особое негативное воздействие — в них высокое содержание азота, фосфора, серы, что приводит к биологическому загрязнению.

фото: Максим Платонов

Оборудование выпусков ливневой канализации очистными сооружениями, а также создание водоохранных защитных лесных полос вдоль берегов водных объектов является эффективным методом борьбы с диффузными стоками, сообщил министр.

«Сегодня важно не просто построить современные очистные сооружения, но и сделать так, чтобы они эффективно работали», — сказал президент РТ Рустам Минниханов.

Также он заявил, что необходимо дать оценку деятельности очистных сооружений. «Необходимо составить детальную программу по строительству и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Татарстане. Сроком на пять лет», — подытожил Минниханов.

Общий объем сброшенных загрязненных вод в бассейн Волги в 2019 году составил 4,7 млн кубометров. Из них на предприятия ЖКХ пришлось 3,8 млн кубометров. 45,7% общего стока загрязненных сточных вод предприятий ЖКХ обеспечили крупнейшие водоканалы Москвы (31,6%), Нижнего Новгорода (6,1%), Самары (4,1%) и Казани (3,9%).

Алексей Нечаев