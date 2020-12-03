Казань оказалась в списке главных источников загрязнения Волги

Общий объем сброшенных загрязненных вод в бассейн реки Волги в 2019 году составил 4,7 млн кубометров. Из них на предприятия ЖКХ пришлось 3,8 млн кубометров. 45,7% общего стока загрязненных сточных вод предприятий ЖКХ обеспечили крупнейшие водоканалы Москвы (31,6%), Нижнего Новгорода (6,1%), Самары (4,1%) и Казани (3,9%).

В 2018 году предприятия ЖКХ сбросили в Волгу на 0,2 млн кубометров больше. Добиться такого результата удалось с помощью установки новых очистных сооружений.

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Сброс загрязненных сточных вод в Волгу с 1990-ых годов снизился более чем вдвое, но это не повлияло на качество воды в реке. Дело в том, что основной объем загрязняющих веществ попадает в нее диффузным стоком с сельхозполей, промплощадок, населенных пунктов, дорог, а этот источник нельзя никак проконтролировать, говорится в отчете Счетной палаты России.

«Большинство водотоков и водоемов бассейна Волги на протяжении десятилетий характеризуются 3 и 4 классами качества воды («загрязненная» и «грязная»). Наиболее напряженная ситуация сложилась в бассейне реки Оки, главным образом в реках Москва и Клязьма», — отметили эксперты.

Основные загрязняющие вещества бассейна Волги — соединения железа, меди, нефтепродукты, фенолы, органические вещества (по БПК и ХПК), аммонийный и нитритный азот, соединения цинка и марганца, передает «РИА Новости».

Татьяна Леухина