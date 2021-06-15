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На автодороге Казань — Оренбург ограничили проезд большегрузов

09:40, 15.06.2021
На автодороге Казань — Оренбург ограничили проезд большегрузов
Фото: realnoevremya.ru

На путепроводе транспортной развязки на 20-м км автодороги Казань — Оренбург в Татарстане ограничили проезд большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Ограничения действуют с сегодняшнего дня. На путепроводе транспортной развязки на 20-м км автодороги Казань — Оренбург временно нельзя проехать грузовикам массой более 15 тонн. Неудобства связаны со строительно-монтажными работами в рамках реконструкции дороги к аэропорту Казани.

Ограничение продлится до 21 июня.

В Казани движение грузовиков в аэропорт проходит штатно. Обратно проехать можно по двум направлениям: аэропорт — транспортная развязка на 20 км автомобильной дороги Казань — Оренбург — в направлении Чистополя — Обухово — Арышхазда — М-7 «Волга» — Казань. Второй маршрут: аэропорт — Столбище — Усады — Казань.

Ранее на двух участках трассы М-7 в Татарстане ограничили движение до 50 км/ч. Водителей просят быть внимательными при проезде других участков производства работ, на которых могут действовать локальные ограничения.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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