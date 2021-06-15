РУСАДА дисквалифицировало четырех легкоатлетов из Чувашии за допинг

Четыре российских легкоатлета из сборной Чувашской Республики получили двухлетние дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев отстранены от соревнований на два года за «использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода».

Сроки дисквалификации всех четырех легкоатлетов начнут свой отсчет с лета 2019 года. К концу августа нынешнего года все они смогут вернуться в профессиональный спорт.

Напомним, ранее российские штангисты Эдуард Ананян и Екатерина Козловская получили многолетние дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.