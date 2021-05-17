Два российских спортсмена получили длительные дисквалификации за допинг
Российские штангисты Эдуард Ананян и Екатерина Козловская получили многолетние дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Информация опубликована на официальном сайте РУСАДА.
Ананян отстранен от спорта на четыре года за нарушение пункта 2.1 правил — «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена». Срок дисквалификации отсчитывается с 19 мая 2020 года.
Козловская получила трехлетнее отстранение. Спортсменка нарушила пункт 2.6 правил — «Обладание запрещенными субстанциями». Ее дисквалификация начала действовать с 7 апреля 2021 года.
Напомним, ранее РУСАДА дисквалифицировало российского хоккеиста за применение допинга.Спорт
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