Два российских спортсмена получили длительные дисквалификации за допинг

Российские штангисты Эдуард Ананян и Екатерина Козловская получили многолетние дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Информация опубликована на официальном сайте РУСАДА.

Ананян отстранен от спорта на четыре года за нарушение пункта 2.1 правил — «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена». Срок дисквалификации отсчитывается с 19 мая 2020 года.

Козловская получила трехлетнее отстранение. Спортсменка нарушила пункт 2.6 правил — «Обладание запрещенными субстанциями». Ее дисквалификация начала действовать с 7 апреля 2021 года.

Напомним, ранее РУСАДА дисквалифицировало российского хоккеиста за применение допинга.